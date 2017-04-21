«Супер Хорнет» авиации ВМС США разбился при посадке на авианосец «Карл Винсон»

Многоцелевой истребитель F/A-18E Super Hornet эскадрильи VFA-2 Bounty Hunters из состава 2-го палубного авиакрыла ВМФ США потерпел крушение при заходе на посадку на американский авианосец «Карл Винсон», сообщает газета Times of San-Diego. Пилот катапультировался и был подобран спасательным вертолетом. Инцидент с потерей самолета произошел в море Сулу близ Филиппин.

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Подробности происшествия не приводятся, но сообщается, что самолет находился на посадочном курсе и глиссаде, приближаясь к кораблю. Газета отмечает, что авианосец «Карл Винсон» направляется к Корейскому полуострову.

9 апреля 2017 года СМИ сообщили о том, что «Карл Винсон» во главе первой авианосной ударной группы (CSG-1) направляется к Северной Корее из района Сингапура. Прибытие авианосца в район ожидалось 12-13 апреля. Позднее, 15 апреля 2017 года, на сайте ВМС США было опубликовано фото «Карла Винсона», с указанием, что авианосец проходит Зондский пролив.

