Силовые структуры
 

США и Япония приступили к совместным учениям в Тихом океане

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Морские силы самообороны Японии объявили в воскресенье, 23 апреля, о начале совместных учений с авианосной ударной группой (АУГ) ВМС США во главе с авианосцем «Карл Винсон» в Тихом океане. Сообщение о старте маневров размещено на официальном сайте сил самообороны Японии, передает РИА Новости.

«Совместные учения с военно-морскими силами США начинаются 23 апреля. Место маневров — западная часть Тихого океана. Принимают участие эскадренные миноносцы «Самидарэ» и «Асигара». Со стороны США — авианосец «Карл Винсон» и другие корабли. Будут отработаны все виды тактических действий», — говорится в сообщении.

АУГ США во главе с кораблем «Карл Винсон» была направлена к берегам Корейского полуострова после запуска ракеты Северной Кореей в начале апреля. Авианосец будет находиться в этом районе около месяца. Вместе с ним в ударную группу входит ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108), оснащенные системами раннего обнаружения «Иджис».

Ситуация на Корейском полуострове в последние дни является одной из самых напряженных тем международной политики. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. КНДР в ответ заявила, что в этом случае осуществит превентивный удар. Позже источники сообщили, что США в настоящий момент не намерены использовать военную силу против Северной Кореи, а сосредоточатся на оказании дипломатического и санкционного давления.

С 2016-го Северная Корея периодически проводит ракетные пуски, очередной состоялся 16 апреля и, по данным Пентагона, закончился провалом — снаряд взорвался почти сразу после старта.

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