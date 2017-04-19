Трамп выразил надежду на мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что северокорейский лидер Ким Чен Ын нацелен на мерное урегулирование ситуации на Корейском полуострове. Об этом хозяин Белого дома заявил в интервью телеканалу TMJ4-TV.

«Надеюсь, что он хочет мира, и мы хотим мира, и это будет окончательным решением. Но мы должны посмотреть, что будет», — подчеркнул Трамп.

Вместе с тем на вопрос, есть ли у граждан США повод для беспокойства по поводу сложившейся ситуации, он ответил: «Беспокоиться нужно всегда. Точно не ясно, с кем имеем дело. У меня состоялась отличная встреча с лидером КНР [Си Цзиньпином], оно говорит мне о многом, и вы видите, что многое происходит. У них (Китая —«Лента.ру») есть достаточно власти над КНДР. Посмотрим, что будет происходить. Это очень непростая ситуация».

Также в интервью Трамп заявил, что решением проблемы с Пхеньяном должен был заняться его предшественник Барак Обама или те, кто занимал пост президента СШАеще раньше. Однако, по словам, Трампа, они «откладывали это».

«Сейчас я нахожусь в таком положении, когда у него (Ким Чен Ына – «Лента.ру») есть ядерное оружие. И нам нужно что-то с этим делать», — подчеркнул Дональд Трамп.

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Также 18 апреля CNN сообщил о планах Пентагона провести в мае испытания системы ПРО, отработав перехват ракет КНДР,

Ситуация на Корейском полуострове в последние дни является одной из самых напряженных тем международной политики. ВМС США сосредоточили в регионе ударную группу во главе с авианосцем «Карл Винсон». Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. КНДР в ответ заявила, что в этом случае осуществит превентивный удар.

С 2016-го Северная Корея периодически проводит ракетные пуски, очередной состоялся 16 апреля и, по данным Пентагона, закончился провалом — снаряд взорвался почти сразу после старта.