Абэ и Пенс попробуют убедить Китай активнее взаимодействовать с КНДР

Вице-президент США Майкл Пенс и премьер-министр Японии Синдзо Абэ решили убедить Пекин в том, что КНР необходимо играть большую роль в разрешении северокорейского кризиса. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает Reuters.

Политики сошлись на том, что роль Китая в корейском вопросе чрезвычайно важна и необходимо активнее вовлекать Пекин в диалог с Пхеньяном.

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17 апреля Синдзо Абэ выступил со схожим заявлением в отношении России. Он заявил, что намерен провести «откровенный обмен мнениями» с Владимиром Путиным, добавив, что «будет требовать от России играть конструктивную роль». Премьер-министр отметил значимость переговоров для урегулирования проблемы. «Хотя Северная Корея выставляет напоказ военную мощь, важно защитить мир через дипломатические усилия», — подчеркнул Абэ.

Ситуация на Корейском полуострове в последние дни является одной из самых напряженных тем международной политики. ВМС США сосредоточили в регионе ударную группу во главе с авианосцем «Карл Винсон». Сообщалось, что американцы готовы нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. КНДР в ответ заявила, что в этом случае ответит собственным превентивным ударом.