США заявили о желании мирно решить ядерную проблему КНДР

Соединенные Штаты не намерены добиваться смены власти в КНДР или искать конфликта. Об этом заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон, сообщает ТАСС .

«США давали четко понять, что мы хотим разрешить эту проблему посредством мирной денуклеаризации Корейского полуострова», — сказала дипломат.

«Мы встретим любую угрозу или атаку [со стороны КНДР] подобающим образом», — заявила в тоже время Торнтон, не уточнив, как именно. Она повторила, что США не намерены «позволять Северной Корее продолжать вести себя угрожающим образом».

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«К этому нет никакой терпимости, к этим незаконным программам — ядерной и по баллистическим ракетам», — добавила представитель госдепартамента, слова которой цитирует РИА Новости.

Ранее 17 апреля заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сонг Рёль сообщил, что Пхеньян намерен продолжить испытания ракет. «Мы будем проводить ракетные испытания на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе», — заявил северокорейский чиновник. Он также предупредил о возможности начала полномасштабной войны в случае, если США будут настолько «безрассудны, чтобы использовать военные средства» против Пхеньяна.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснил, что Москва не приемлет «ядерные авантюрные действия» Пхеньяна, но подчеркнул, что ответные шаги отдельных стран не должны нарушать международное право. «Поэтому я очень надеюсь, что односторонних действий, наподобие тех, которые мы видели недавно в Сирии, не будет», — сказал Лавров.

Слова главы российского МИД стали ответом на заявление вице-президента США Майкла Пенса и исполняющего обязанности президента Республики Корея Хван Гё Ан, которые пообещали Пхеньяну «карательные меры» в случае новых провокаций. Пенс заявил, что в случае использования КНДР обычных или ядерных вооружений ответ США и Южной Кореи будет «сокрушающим и эффективным».