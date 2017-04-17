Лавров заявил о неприемлемости ядерных авантюр КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не приемлет «ядерные авантюрные действия» Пхеньяна. Об этом сообщает РИА Новости.

В то же время глава российской дипломатии подчеркнул, что ответные шаги отдельных стран не должны нарушать международное право. «Поэтому я очень надеюсь, что односторонних действий, наподобие тех, которые мы видели недавно в Сирии, не будет», — сказал Лавров.

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Ранее 17 апреля вице-президент США Майкл Пенс и исполняющий обязанности президента Республики Корея Хван Гё Ан пообещали Пхеньяну «карательные меры» в случае новых провокаций. Пенс заявил, что в случае использования КНДР обычных или ядерных вооружений ответ США и Южной Кореи будет «сокрушающим и эффективным». Американский политик также заметил, что Вашингтон и Сеул не потерпят дальнейших ракетных и ядерных испытаний в Северной Корее, и посоветовал Пхеньяну обратить внимание на недавний удар крылатыми ракетами по Сирии.

Днем ранее сообщалось, что Пхеньян предпринял очередную попытку провести испытания новой ракеты. Южнокорейские военные объявили, что пуск был произведен с полигона возле города Синпхо в провинции Хамген-Намдо на западе КНДР и закончился неудачей. В Пентагоне подтвердили, что зафиксировали пуск ракеты, которая взорвалась почти сразу после старта.