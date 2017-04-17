Вице-президент США рассказал об американских способах достижения мира

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Америка стремится к миру, но «всегда добивалась мира посредством силы». Об этом он рассказал в ходе посещения демилитаризованной зоны на Корейском полуострове, передает ТАСС.

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По его словам, новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом не намерена следовать политике «стратегического терпения» в отношении ракетно-ядерной проблемы КНДР. Пенс отметил, что США решительно настроены на обеспечение безопасности на Корейском полуострове переговорами и мирными средствами. При этом он не исключил иных вариантов действий, подчеркнув, что союзнические обязательства Вашингтона перед Сеулом «нерушимы».

Утром в понедельник, 17 апреля, Пенс прибыл на американскую военную базу в Южной Корее Кэмп-Бонифас, чтобы провести совещание с военачальниками и встретиться с военнослужащими армии США. Он отправился в десятидневную рабочую поездку по странам Азиатско-Тихоокеанского региона 15 апреля.

Визит Пенса проходит на фоне усиливающейся напряженности на Корейском полуострове. За два дня этого сообщалось, что Пхеньян предпринял очередную попытку провести испытания новой ракеты. Южнокорейские военные объявили, что пуск был произведен с полигона возле города Синпхо в провинции Хамген-Намдо на западе КНДР и закончился неудачей. В Пентагоне подтвердили, что зафиксировали пуск ракеты, которая взорвалась почти сразу после старта, ее тип уточняется.