Пенс посетил американскую базу в Южной Корее близ границы с КНДР

Вице-президент США Майк Пенс прибыл на американскую военную базу в Южной Корее, расположенную у границы с КНДР. Об этом сообщает Associated Press.

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Пенс прибыл на базу Кэмп-Бонифас утром в понедельник, 17 апреля, чтобы провести совещание с военачальниками и встретиться с американскими военнослужащими. Он находится в Южной Корее в рамках десятидневного турне по странам Азии.

Визит Пенса проходит на фоне усиливающейся напряженности на Корейском полуострове. За два дня этого КНДР неудачно попыталась запустить ракету.

Пенс назвал этот шаг «провокацией», а президент Дональд Трамп заявил, что Китай работает с США по «проблеме Северной Кореи».