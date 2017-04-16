В КНДР запуск ракеты назвали «нормальным процессом»

Проведение ракетных испытаний является законным правом суверенного государства, считают в Северной Корее. Об этом заявил заместитель первого департамента Европы МИД КНДР Ким Ён Хо, комментируя сообщения СМИ о неудачном запуске ракеты, передает РИА Новости в воскресенье, 16 апреля.

Представитель внешнеполитического ведомства страны подчеркнул, что официально об испытаниях в Северной Корее объявлено не было. Он не стал однозначно подтверждать или опровергать информацию о запуске ракеты.

«Если даже запуск был произведен, это нормальный процесс в рамках того, чтобы повысить эффективность ядерных сдерживающих сил нашей страны, и тут ничего удивительного нет. Не всегда такие вещи публикуются в прессе», — отметил Ким Ён Хо.

Он напомнил, что власти КНДР «неоднократно объявляли, что в любое время, когда решит руководитель Ким Чен Ын, могут быть приняты такие меры». Испытания он назвал усилиями для обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове.

В воскресенье стало известно о том, что Северная Корея провела неудачные ракетные испытания с полигона возле города Синпхо в провинции Хамген-Намдо на западе КНДР. В Пентагоне зафиксировали запуск ракеты, которая взорвалась через несколько секунд после старта.