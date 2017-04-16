Пенс доложил Трампу о провальном ракетном испытании КНДР

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс обсудили неудачный запуск КНДР новой ракеты. Об этом в воскресенье, 16 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенса.
15 апреля он отправился в продолжительную рабочую поездку по странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). По словам его помощников, через час после того, как самолет второго лица в США отбыл из Анкориджа (штат Аляска), где садился для дозаправки, вице-премьеру доложили о провалившихся северокорейских ракетных испытаниях, после чего он связался с Трампом и проинформировал его об инциденте.
Как сообщает РИА Новости, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Трамп и его военные советники уведомлены о сорвавшемся запуске, и подчеркнул, что у хозяина Белого дома нет комментариев по поводу случившегося.
Ранее сообщалось, что Пхеньян предпринял очередную попытку провести испытания новой ракеты, южнокорейские военные объявили, что пуск был произведен с полигона возле города Синпхо в провинции Хамген-Намдо на западе КНДР и закончился неудачей. В Пентагоне подтвердили, что зафиксировали пуск ракеты, которая взорвалась почти сразу после старта, ее тип уточняется.