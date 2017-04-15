КНДР впервые представила баллистические ракеты подводных лодок

Северная Корея в субботу, 15 апреля, впервые показала свои баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), передает Reuters.

Впервые публика увидела эти ракеты перед тем, как им предстояло проследовать на параде в Пхеньяне по случаю главного национального праздника КНДР — Дня рождения основателя республики Ким Ир Сена.

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Государственное телевидение показало БРПЛ «Пуккуксонг-2» на грузовиках, ожидающих парад.

В качестве верховного главнокомандующего парад принимает лидер КНДР Ким Чен Ын, облаченный в черный европейский костюм с галстуком, передает корреспондент ТАСС с места события.

Празднования в КНДР проходят в обстановке усиления международной напряженности вокруг Корейского полуострова. ВМС США сосредоточили в регионе ударную группу во главе с авианосцем «Карл Винсон». Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. Своим превентивным ударом пригрозила и КНДР.

Позже источники сообщили, что США в настоящий момент не намерены использовать военную силу против Северной Кореи, а сосредоточатся на оказании дипломатического и санкционного давления.