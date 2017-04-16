СМИ узнали о неудачном запуске КНДР новой ракеты

Предпринятая КНДР очередная попытка провести ракетные испытания закончилась неудачей. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.

По данным информагентства, запуск производился с полигона возле города Синпхо в провинции Хамген-Намдо на западе КНДР.

Ранее посол России в Северной Корее Александр Мацегора допустил высокую вероятность того, что КНДР проведет новое ракетное испытание, приурочив его к государственному празднику — Дню Солнца, отмечаемому отмечается 15 апреля. »Можно почти наверняка говорить о том, что корейцы собираются продемонстрировать свои достижения в области ракетной техники», — заявил он.

15 апреля на военном параде в Пхеньяне зампред ЦК Трудовой партии Кореи и Госсовета Чхве Рён Хэ заявил, что Северная Корея нанесет сокрушительный удар ядерным оружием в ответ на любую провокацию со стороны США.