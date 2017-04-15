Российский посол рассказал о желании КНДР провести новые ракетные испытания

Посол России в Северной Корее Александр Мацегора допустил высокую вероятность того, что КНДР проведет новое ракетное испытание, приурочив его к государственному празднику — Дню Солнца, который отмечается 15 апреля. сообщает «Интерфакс».

«Когда какое-то время назад состоялось испытание нового ракетного двигателя и [лидер КНДР] Ким Чен Ын сказал о том (...), что мир вскоре узнает, насколько большое значение имеет создание нового ракетного двигателя. Поэтому можно почти наверняка говорить о том, что корейцы собираются продемонстрировать свои достижения в области ракетной техники», — цитирует агентство комментарий дипломата телеканалу «Россия 24». Мацегора также допустил, что испытания будут приурочены к Дню Солнца.

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Другая возможная дата ракетного испытания — 85-я годовщина создания национальной армии, которая будет отмечаться 25 апреля.

Также Мацегора отметил, что не исключено, хотя и менее вероятно, проведение КНДР очередного ядерного испытания. По его мнению, «это будет скорее мероприятие политического значения».

На военном параде в Пхеньяне 15 апреля заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи и Госсовета Чхве Рён Хэ заявил, что КНДР нанесет сокрушительный удар ядерным оружием в ответ на любую провокацию со стороны США.