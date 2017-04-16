В Северной Корее пожелали сотрудничать с Россией для противостояния Западу

Власти Северной Кореи намерены развивать отношения с Россией для совместного противостояния европейским и американским санкциям. Об этом заявил заместитель первого департамента Европы МИД КНДР Ким Ён Хо, передает РИА Новости в воскресенье, 16 апреля.
«Россия, как и наша страна, находится под санкциями со стороны США и Запада. Между нашими странами следует развивать дружеские отношения, такая позиция отражает интересы народов двух стран», — сказал он.
Представитель северокорейского внешнеполитического ведомства напомнил, что предыдущий глава КНДР Ким Чен Ир несколько раз приезжал в Россию с визитами и «достиг больших успехов в развитии отношений двух стран».
По словам Кима Ён Хо, эти отношения развиваются несмотря ни на какие помехи. «Такова наша воля», — заключил он.
Ким Чен Ир посещал Россию три раза — в 2001, 2002 и 2011 годах. Северокорейский лидер перемещался по стране на личном бронепоезде. Во время одного из визитов было заключено соглашение о списании 90 процентов долга советских времен КНДР перед Россией.