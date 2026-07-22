Российские войска ударили по Черноморску и Одессе

Минобороны: ВС России ударили по портам Черноморск и Одесса

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по портам в Черноморске и Одессе. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В порту "Черноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск") сухогруз в момент разгрузки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении.

Помимо того, в порту были поражены объекты инфраструктуры, которые использовались для хранения грузов военного назначения.

Еще один удар российских войск пришелся на порт в Одессе, где также атаки велись по объектам инфраструктуры, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее 22 июля стало известно, что украинские войска нанесли ракетный удар по Белгороду. Военкор Евгений Поддубный сообщил, что над столицей российского региона прогремели несколько взрывов.