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12:36, 22 июля 2026 (обновлено: 12:48, 22 июля 2026)Россия

Стало известно о ракетном ударе ВСУ по столице российского региона

Военкор Поддубный сообщил об отражении ракетного удара по Белгороду
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду. Об атаке на столицу Белгородской области сообщил военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале.

«ПВО отражает ракетный удар по Белгороду. Наши источники с мест сообщают о множественных взрывах в небе над областным центром», — написал он.

Каких-либо других подробностей, а также официального подтверждения удара на данный момент нет.

Ранее стало известно, что в ночь на 22 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 242 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России. Под удар попали 17 российских регионов, среди которых Ставропольский и Краснодарский края, а также Ленинградская, Тульская, Новгородская области и Московский регион.

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