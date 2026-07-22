Стало известно о ракетном ударе ВСУ по столице российского региона

Военкор Поддубный сообщил об отражении ракетного удара по Белгороду

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду. Об атаке на столицу Белгородской области сообщил военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале.

«ПВО отражает ракетный удар по Белгороду. Наши источники с мест сообщают о множественных взрывах в небе над областным центром», — написал он.

Каких-либо других подробностей, а также официального подтверждения удара на данный момент нет.

Ранее стало известно, что в ночь на 22 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 242 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России. Под удар попали 17 российских регионов, среди которых Ставропольский и Краснодарский края, а также Ленинградская, Тульская, Новгородская области и Московский регион.