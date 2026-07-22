Стало известно о ракетном ударе ВСУ по столице российского региона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду. Об атаке на столицу Белгородской области сообщил военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале.
«ПВО отражает ракетный удар по Белгороду. Наши источники с мест сообщают о множественных взрывах в небе над областным центром», — написал он.
Каких-либо других подробностей, а также официального подтверждения удара на данный момент нет.
Ранее стало известно, что в ночь на 22 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 242 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России. Под удар попали 17 российских регионов, среди которых Ставропольский и Краснодарский края, а также Ленинградская, Тульская, Новгородская области и Московский регион.