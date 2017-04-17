КНДР пообещала продолжить ракетные испытания

Северная Корея продолжит испытания ракет, несмотря на международное осуждение и усиление военной напряженности с Соединенными Штатами. Об этом в интервью BBC News сообщил заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сонг Рёль.
«Мы будем проводить ракетные испытания на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе», — заявил северокорейский чиновник. Он также предупредил о возможности начала полномасштабной войны в случае, если США будут настолько «безрассудны, чтобы использовать военные средства» против Пхеньяна.
Ранее 17 апреля постпред КНДР при ООН Ким Ин Рён заявил, что США создали в регионе опасную ситуацию, «при которой ядерная война может начаться в любой момент».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснил, что Москва не приемлет «ядерные авантюрные действия» Пхеньяна, но подчеркнул, что ответные шаги отдельных стран не должны нарушать международное право. «Поэтому я очень надеюсь, что односторонних действий, наподобие тех, которые мы видели недавно в Сирии, не будет», — сказал Лавров.
Слова главы российского МИД стали ответом на заявление вице-президента США Майкла Пенса и исполняющего обязанности президента Республики Корея Хван Гё Ан, которые пообещали Пхеньяну «карательные меры» в случае новых провокаций. Пенс заявил, что в случае использования КНДР обычных или ядерных вооружений ответ США и Южной Кореи будет «сокрушающим и эффективным».
Днем ранее сообщалось, что Пхеньян предпринял очередную попытку провести испытания новой ракеты. Южнокорейские военные объявили, что пуск был произведен с полигона возле города Синпхо в провинции Хамген-Намдо на западе КНДР и закончился неудачей.