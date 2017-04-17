КНДР обвинила США в создании опасной ситуации на Корейском полуострове

Постпред КНДР при ООН Ким Ин Рён заявил, что США создали в регионе опасную ситуацию, «при которой ядерная война может начаться в любой момент». Об этом сообщает РИА Новости.
«Это представляет серьезную угрозу миру и стабильности [на Корейском полуострове], — сказал северокорейский дипломат.
Ранее 17 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не приемлет «ядерные авантюрные действия» Пхеньяна.
В то же время глава российской дипломатии подчеркнул, что ответные шаги отдельных стран не должны нарушать международное право. «Поэтому я очень надеюсь, что односторонних действий, наподобие тех, которые мы видели недавно в Сирии, не будет», — сказал Лавров.
Слова главы российского МИД стали ответом на заявление вице-президента США Майкла Пенса и исполняющего обязанности президента Республики Корея Хван Гё Ан, которые пообещали Пхеньяну «карательные меры» в случае новых провокаций. Пенс заявил, что в случае использования КНДР обычных или ядерных вооружений ответ США и Южной Кореи будет «сокрушающим и эффективным».
Днем ранее сообщалось, что Пхеньян предпринял очередную попытку провести испытания новой ракеты. Южнокорейские военные объявили, что пуск был произведен с полигона возле города Синпхо в провинции Хамген-Намдо на западе КНДР и закончился неудачей. В Пентагоне подтвердили, что зафиксировали пуск ракеты, которая взорвалась почти сразу после старта.