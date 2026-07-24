Борющаяся с раком Лерчек в откровенном наряде посетила вечеринку на яхте

Блогерша Лерчек, которая борется с раком, в откровенном платье посетила вечеринку на яхте

Российская блогерша Валерия Чекалина (Лерчек), борющаяся с четвертой стадией рака, в откровенном наряде посетила вечеринку на яхте. Фото опубликовал ее возлюбленный, тренер по танцам Луис Сквиччиарини на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранник инфлюэнсерши сообщил, что друзья пригласили их на празднование годовщины. Так, для торжественного события знаменитость выбрала розовое платье с открытой спиной, под которым отсутствовал бюстгальтер. Кроме того, она надела туфли на шпильках и парик с длинными прядями. Ее возлюбленный, в свою очередь, предпочел серо-бежевый костюм и белую рубашку.

В апреле сообщалось, что Лерчек запустила новый бренд косметики Eyya Skin. В рекламном видео блогерша снялась без волос, от которых ей пришлось избавиться после первой химиотерапии.

Позже, в июле, стало известно, что Лерчек начала продавать одежду и нижнее белье под маркой LEA. Стоимость товаров варьируется от 1,5 тысячи до 23 тысяч рублей и выше.