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20:26, 24 июля 2026 (обновлено: 20:34, 24 июля 2026)Ценности

Борющаяся с раком Лерчек в откровенном наряде посетила вечеринку на яхте

Блогерша Лерчек, которая борется с раком, в откровенном платье посетила вечеринку на яхте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @im__lu_

Российская блогерша Валерия Чекалина (Лерчек), борющаяся с четвертой стадией рака, в откровенном наряде посетила вечеринку на яхте. Фото опубликовал ее возлюбленный, тренер по танцам Луис Сквиччиарини на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранник инфлюэнсерши сообщил, что друзья пригласили их на празднование годовщины. Так, для торжественного события знаменитость выбрала розовое платье с открытой спиной, под которым отсутствовал бюстгальтер. Кроме того, она надела туфли на шпильках и парик с длинными прядями. Ее возлюбленный, в свою очередь, предпочел серо-бежевый костюм и белую рубашку.

В апреле сообщалось, что Лерчек запустила новый бренд косметики Eyya Skin. В рекламном видео блогерша снялась без волос, от которых ей пришлось избавиться после первой химиотерапии.

Позже, в июле, стало известно, что Лерчек начала продавать одежду и нижнее белье под маркой LEA. Стоимость товаров варьируется от 1,5 тысячи до 23 тысяч рублей и выше.

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