Премьер Японии обсудит с Путиным Северную Корею

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен поднять вопрос о проблеме Северной Кореи во время предстоящего в конце этого месяца визита в Россию с президентом Владимиром Путиным. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает ТАСС.

На заседании одной из парламентских комиссий премьер-министр изъявил желание провести «откровенный обмен мнениями» с российским лидером, добавив, что «будет требовать от России играть конструктивную роль». Он отметил значимость переговоров для урегулирования проблемы. «Хотя Северная Корея выставляет напоказ военную мощь, важно защитить мир через дипломатические усилия», — подчеркнул Абэ.

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Визит японского премьера запланирован на двадцатые числа текущего месяца.

16 апреля заместитель первого департамента Европы МИД КНДР Ким Ён Хо заявил, что власти Северной Кореи намерены развивать отношения с Россией для совместного противостояния европейским и американским санкциям.

Ситуация на Корейском полуострове в последние дни является одной из самых напряженных тем международной политики. ВМС США сосредоточили в регионе ударную группу во главе с авианосцем «Карл Винсон». Сообщалось, что американцы готовы нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. Своим превентивным ударом пригрозила и КНДР.

В то же время источники сообщают, что США в настоящий момент не намерены использовать военную силу против Северной Кореи, а сосредоточатся на оказании дипломатического и санкционного давления.