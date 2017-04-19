CNN узнал о планах Пентагона провести испытания ПРО по перехвату ракет КНДР

Пентагон намерен в мае дважды протестировать систему противоракетной обороны (ПРО) США, имитируя перехват запущенных КНДР ракет. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в американском военном ведомстве.

Они рассказали, что во время первого испытания с корабля ВМС США будет запущена усовершенствованная ракета-перехватчик, ранее проходившая лишь однократное тестирование.

В ходе второго испытания с применением ракет-перехватчиков наземного базирования, размещенных в штатах Аляска и Калифорния, военные ВС США планируют отработать перехват ракет над Тихим океаном. Источник CNN уточнил, что из проведенных в 2016 году испытаний этой системы только половина прошла успешно.

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Ситуация на Корейском полуострове в последние дни является одной из самых напряженных тем международной политики. ВМС США сосредоточили в регионе ударную группу во главе с авианосцем «Карл Винсон». Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. КНДР в ответ заявила, что в этом случае осуществит превентивный удар.

С 2016-го Северная Корея периодически проводит ракетные пуски, очередной состоялся 16 апреля и, по данным Пентагона, закончился провалом — снаряд взорвался почти сразу после старта.