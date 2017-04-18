Жириновский приготовился отправить депутатов от ЛДПР в Северную Корею

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский готов отправить депутатов Госдумы от своей фракции в Северную Корею. Об этом он заявил во вторник, 18 апреля, передает «Интерфакс».

«Просим передать руководству КНДР наши чувства самой глубокой солидарности, мы с вами в эти дни. Если понадобится, депутаты фракции ЛДПР приедут в Пхеньян и будут там находиться вместе с народом КНДР», — сказал он на встрече с полномочным министром посольства республики в России Зин Чжон Хепом.

Жириновский подчеркнул, что Вашингтон испугался решимости Пхеньяна дать отпор в случае военной агрессии. Власти КНДР показывают, что «сильнее духом США», добавил он.

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Лидер либерал-демократов также заявил, что поднимет вопрос об оказании Северной Корее гуманитарной помощи в ходе выступления председателя российского правительства Дмитрия Медведева в Госдуме в среду, 19 апреля.

Днем ранее Жириновский высказал мнение, что Вашингтон в перспективе может нанести удары по восточной части России.

17 апреля постпред КНДР при ООН Ким Ир Рён заявил, что Соединенные Штаты создали в районе Корейского полуострова ситуацию, «при которой ядерная война может начаться в любом момент». В тот же день вице-президент США Майкл Пенс и исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Ан пообещали принять «карательные меры» в ответ на новых провокации со стороны Пхеньяна. 16 апреля стало известно, что северокорейские власти пытались провести испытания новой ракеты.