Кремль обеспокоился растущим напряжением между США и Северной Кореей

В Москве обеспокоены нарастающей напряженностью на Корейском полуострове. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в пятницу, 14 апреля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы призываем все страны к сдержанности, предостерегаем от каких-либо действий, которые могли бы означать какие-то провокационные шаги», — сказал он, отвечая на вопрос, как в Москве воспринимают усиление напряжения между США и КНДР.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия подтверждает свою приверженность режиму нераспространения и «продолжает оставаться сторонницей политико-дипломатических методов урегулирования всех кризисов».

Ранее в пятницу замминистра иностранных дел КНДР Хан Сон Рёль заявил, что Пхеньян не собирается «сидеть сложа руки» в ожидании упреждающего удара США, и предостерег США от провокационных действий. Он напомнил, что у Северной Кореи «есть мощное ядерное средство сдерживания».

В тот же день телеканал NBC News со ссылкой на нескольких высокопоставленных представителей американского разведывательного сообщества сообщил, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по военным объектам КНДР в случае, если республика запланирует очередное испытание ядерного оружия.

10 апреля стало известно, что Соединенные Штаты неожиданно развернули к берегам Южной Кореи ударную группу во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон». Тогда власти Южной Кореи выразили обеспокоенность в связи с возможностью нанесения американцами упреждающего удара по объектам в КНДР.