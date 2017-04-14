Пхеньян заявил о нежелании ждать упреждающего удара США «сложа руки»

Замминистра иностранных дел КНДР Хан Сон Рёль заявил, что Пхеньян не собирается «сидеть сложа руки» в ожидании упреждающего удара США. В интервью агентству Associated Press он рассказал, что ситуация на Корейском полуострове «зашла в тупик».

Хан Сон Рёль предостерег США от провокаций, заявив, что Пхеньян вступит в войну, если такой сценарий выберет Вашингтон. «Если США придут с безрассудными военными маневрами, они столкнулся с упреждающим ударом Северной Кореи. У нас есть мощное ядерное средство сдерживания», — напомнил дипломат.

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Говоря о сроках проведения очередного, шестого по счету ядерного испытания, замминистра отметил, что этот вопрос находится в ведении высшего командования — «взрыв произойдет тогда, когда руководство посчитает это необходимым».

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на нескольких высокопоставленных представителей американского разведывательного сообщества сообщил, что США готовы нанести упреждающий удар по военным объектам Северной Кореи, если станет понятно, что Пхеньян собирается провести очередное испытание ядерного оружия. По информации журналистов, в КНДР могут взорвать заряд уже в ближайшие выходные, и для предотвращения этого ВМС США разместили два эсминца, оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк».

С начала 2016 года Северная Корея запустила более 20 баллистических ракет, а также провела два ядерных испытания, которые нарушают резолюции Совбеза ООН. В начале апреля президент США Дональд Трамп в интервью The Financial Times заявил, что США самостоятельно займутся ядерной проблемой Северной Кореи, если Китай не собирается этого делать.