СМИ раскрыли планы США по сдерживанию Северной Кореи

Американские власти разработали многоуровневую стратегию по противодействию ядерной программе Северной Кореи. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает Reuters.

В первую очередь речь идет о дипломатических и экономических мерах воздействия, однако не исключены и силовые методы.

Предусматривается введение эмбарго на поставки нефти в КНДР и запрет на экспорт северокорейских морепродуктов и угля. Северокорейским самолетам могут запретить пересекать воздушное пространство других государств, а кораблям — заходить в чужие порты.

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Отмечается, что некоторые санкции могут быть введены по линии ООН.

В настоящее время к Корейскому полуострову движется ударная группа ВМС Соединенных Штатов во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. В Сеуле опасаются, что новые провокации со стороны Северной Кореи спровоцируют США на нанесение по КНДР военного удара, что может вылиться в итоге в полномасштабную войну в регионе.

13 апреля газета The New York Times сообщила, что Северная Корея может провести новое ядерное испытание 15 апреля — в 105-ю годовщину со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена.

Пхеньян, как отмечает ТАСС, провел пять подземных атомных испытаний: по одному тесту в 2006, 2009 и 2013 годах и два — в 2016-м.