NYT назвала вероятную дату нового ядерного испытания в КНДР

Северная Корея может провести новое ядерное испытание. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как отмечает издание, на это указывают снимки со спутника, которые изучили американские эксперты. В частности, они зафиксировали повышение активности в районе горы Мантапсан, где, по мнению Вашингтона, КНДР проводит свои подземные испытания.

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Сообщается, что это может быть шестым и «возможно, самым мощным испытанием» КНДР за десятилетие.

По словам экспертов, в Пхеньяне демонстрация силы зачастую связана с праздничными событиями, поэтому не исключено, что новое испытание могут провести 15 апреля — в 105-ю годовщину со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена.

Южнокорейская разведка ранее сообщала, что КНДР может в ближайшее время провести испытание нового типа ядерного устройства.

В настоящее время к Корейскому полуострову движется ударная группа ВМС Соединенных Штатов во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. В Сеуле опасаются, что новые провокации со стороны Северной Кореи спровоцируют США на нанесение по КНДР военного удара, что может вылиться в итоге в полномасштабную войну в регионе.

К настоящему моменту Пхеньян, как отмечает ТАСС, провел пять подземных атомных испытаний: по одному тесту в 2006, 2009 и 2013 годах и два — в 2016-м.