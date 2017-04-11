Трамп заявил о готовности США решить проблему Северной Кореи в одиночку

США готовы в одиночестве разобраться с проблемой Северной Кореи. Об этом президент Дональд Трамп США заявил в Twitter.

«Северная Корея нарывается. Если Китай поможет, будет здорово. А не поможет — без них решим вопрос!», — написал политик в микроблоге.

В понедельник, 10 апреля, сообщалось, что США неожиданно развернули к берегам Южной Кореи ударную группу во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон». Изначально планировалось, что он должен зайти в порты Австралии.

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Министр по делам национального объединения Южной Кореи Хон Йон Пхё позднее в тот же день выразил обеспокоенность в связи с возможностью нанесения упреждающего удара американцев по объектам в КНДР.

«Если США осмелятся сделать выбор в пользу военных действий, выкрикивая лозунги о "превентивном ударе" и "уничтожении штабов", КНДР готова отреагировать в любой желаемой США форме военных действий», — прокомментировали действия США в Пхеньяне.

Северокорейская проблема также была одной из тем, которую Трамп обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе визита китайского лидера в США, который прошел с 6 по 7 апреля.