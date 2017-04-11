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Северная Корея заявила о готовности ответить на нападение США

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В Пхеньяне считают, что отправка ударной американской авиагруппы к Корейскому полуострову доказывает агрессивные намерения США, на которые Северная Корея готова ответить. Как передает РИА Новости, соответствующее заявление МИД республики распространило агентство ЦТАК.

В ведомстве отметили, что направление атомного авианосца «Карл Винсон» в акваторию у берегов полуострова доказывает, что сценарий вторжения США в КНДР достиг серьезной фазы.

«Если США осмелятся сделать выбор в пользу военных действий, выкрикивая лозунги о "превентивном ударе" и "уничтожении штабов", КНДР готова отреагировать в любой желаемой США форме военных действий», — подчеркнули в МИД.

В заявлении также подчеркивается, что КНДР не выпрашивает мира, однако всегда «готова защитить себя силой оружия».

В понедельник, 10 апреля, сообщалось, что США неожиданно развернули к берегам Южной Кореи ударную группу во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон». Изначально планировалось, что он должен зайти в порты Австралии.

Министр по делам национального объединения Южной Кореи Хон Йон Пхё позднее в тот же день выразил обеспокоенность в связи с возможностью нанесения упреждающего удара американцев по объектам в КНДР.

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