Жириновский допустил атаку США на Дальний Восток

США в перспективе могут нанести удары по восточной части России, считает глава ЛДПР Владимир Жириновский. Его слова приводит сайт партии в понедельник, 17 апреля.

«Что сейчас делают американцы? Они проверяют всех на вшивость и смотрят, как другие страны отреагируют на это (...) Первые удары они будут наносить и наносят по мусульманскому миру, там для них сейчас враг номер один. Следом Дальний Восток, это тоже входит в их план обострения конфликта», — сказал лидер либерал-демократов.

По его мнению, Вашингтон продолжит «раздувать конфликты» в различных странах, ослабляя их. «Это нужно США, чтобы держать союзников в узде, оставаясь сильнее», — добавил он.

12 апреля Жириновский заявил, что выпьет за импичмент американского президента Дональда Трампа, если он продолжит нарушать свои предвыборные обещания. Политик отметил, что его отношение к республиканцу изменилось после ракетного удара, нанесенного США по сирийскому аэродрому Шайрат. Приказ о выпуске 59 крылатых ракет отдал Трамп. Обстрел был произведен после сообщений сирийской оппозиции о том, что лояльные Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб. Официальный Дамаск отверг обвинения.

13 апреля американские военные во время удара по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Афганистане впервые применили бомбу GBU-43 — один из мощнейших авиационных боеприпасов в мире, который также называют «мать всех бомб».