Жириновский разочаровался в Трампе и пообещал выпить за его отставку

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выпьет за импичмент американского президента Дональда Трампа, если он продолжит нарушать свои предвыборные обещания. Об этом он заявил в среду, 12 апреля, передает «Интерфакс».

Политик отметил, что его отношение к республиканцу изменилось после ракетного удара, нанесенного войсками США по сирийскому аэродрому Шайрат. «Если он будет так нарушать [предвыборные обещания], то импичмент неизбежен. Тогда мы будем пить шампанское за импичмент, за отставку этого президента», — сказал Жириновский.

Лидер либерал-демократов также раскритиковал дочь и советника Дональда Трампа Иванку, которая, по данным СМИ, повлияла на принятие им решения об ударе по территории Сирии.

«Дочку гнать надо за тридевять земель, никаких дочек, сыновей, зятьев, все это должно быть запрещено во всех странах мира, никаких родственников на высших государственных постах», — заявил Жириновский (его сын Игорь Лебедев является депутатом Госдумы — прим. «Ленты.ру»). Он добавил, что «Иванка доконает папашу».

11 апреля сын американского президента Эрик Трамп рассказал The Telegraph, что решение нанести удар по авиабазе отчасти было продиктовано влиянием его дочери Иванки. Он отметил, что и сам президент был тронут фотографиями детей, погибших в результате химатаки в Идлибе.

Войска США в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской авиабазе после сообщений сирийской оппозиции о том, что химатаку организовали правительственные войска республики.

В ноябре прошлого года фракция ЛДПР разливала в Госдуме шампанское в честь победы Дональда Трампа на выборах президента США. Незадолго до выборов Владимир Жириновский обратился к американцам с призывом голосовать за Трампа. Политик даже предполагал, что может состоять в родстве с республиканцем.

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