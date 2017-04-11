Сын Трампа рассказал о роли Иванки в решении отца нанести удар по Сирии

Решение президента США Дональда Трампа нанести ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат» было отчасти продиктовано влиянием его дочери Иванки, которая была очень расстроена и разгневана вероятной химической атакой, совершенной правительственными силами. Об этом газете The Telegraph рассказал сын главы государства Эрик.

«Иванка — мать троих детей, и у нее есть значительное влияние. Я уверен, она сказала: "Слушай, ну это ужас какой-то". В таком случае мой отец будет действовать. Два года назад он не хотел ничего делать в Сирии, а потом президент берет и своих людей газом травит — в том числе женщин и детей. Когда-то Америка, глобальный лидер и мировая сверхдержава, должна была вмешаться. И она вмешалась при значительной поддержке союзников, я думаю, это было здорово», — пояснил Эрик Трамп.

По его словам, он не работает в администрации, но точно знает, что Трамп был глубоко тронут фотографиями умерших от химической атаки детей. «Это было ужасно. Это просто звери, и я рад, что он сделал то, что сделал», — подытожил сын хозяина Белого дома.

7 апреля ВС США по приказу Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. Перед этим Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения.