В Кремле отказались дать оценку влиянию Иванки Трамп на отца

Москва не вмешивается во внутренние дела других стран и личную жизнь их лидеров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 11 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Кремль очень внимательно относится к тому, чтобы не вмешиваться во внутренние дела других государств, а тем более — в семейные дела лидеров других государств, и всегда признателен за адекватное проявление взаимности в этом вопросе», — сказал он, комментируя информацию СМИ о влиянии дочери и советника президента США Дональда Трампа Иванки на его решение об ударе по Сирии.

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Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что отношения между членами семьи американского лидера — «не вопрос Кремля».

В понедельник, 10 апреля, The Independent со ссылкой на источники сообщало, что Иванка Трамп оказала серьезное влияние на отца при принятии решения о нанесении ракетного удара по сирийскому аэродрому Шайрат. По данным издания, она была потрясена фотографиями жертв газовой атаки в сирийском Хан-Шейхе.

7 апреля ВС США по приказу Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. Перед этим Вашингтон обвинил их в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения. В Москве нанесение ракетного удара расценили как акт агрессии.

30 марта газета The New York Times писала, что старшая дочь Дональда Трампа, 35-летняя Иванка, будет работать в Белом доме, не получая зарплату. Советником американского лидера также работает ее муж Джаред Кушнер.