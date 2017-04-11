Трамп и Мэй согласились с необходимостью убедить Россию порвать с Асадом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом согласилась с тем, что сейчас существует «окно возможностей», чтобы убедить Россию разорвать отношения с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию премьера.
Трамп поблагодарил Мэй за поддержку, оказанную после прошедшей на прошлой неделе военной операции в Сирии против Асада.
В ходе беседы оба лидера согласились с тем, что предстоящий визит в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона дает возможность продвинуться в поисках решения.
Кроме того, Мэй и Трамп подчеркнули важность того, чтобы международное сообщества, в том числе Китай, оказали давление на Северную Корею.
4 апреля сирийская оппозиция заявила, что лояльные Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб. Жертвами атаки стали 87 человек, более 200 получили ранения. Дамаск свою причастность к инциденту отверг, но эти обвинения стали предлогом для совершенного по приказу Трампа удара крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственной авиацией.
В результате бомбардировки было повреждено или уничтожено 20 процентов авиации правительственных войск. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что США оставляют за собой возможность для новых действий в случае атак с использованием отравляющих веществ.
СМИ ранее сообщали, что в ходе предстоящего визита в Москву Тиллерсон выдвинет в адрес России обвинения в поддержке Асада. У американской стороны, как утверждается, есть доказательства того, что Россия якобы знает и пытается скрыть применение подконтрольными Асаду силами зарина.