Правозащитники указали на фальсификации свидетельств химатаки в Сирии

Шведская организация «Врачи за права человека» (SWEDHR) обвинила организацию «Белые каски» в фальсификации свидетельств химической атаки, которая якобы была проведена правительством Башара Асада в Сирии. Об этом в интервью телеканалу RT заявил председатель организации профессор Марчелло Феррада де Ноли.

«Я не могу судить о характере этого происшествия, так как там нет доказательств, которые можно обсуждать. Есть сообщения, которые озвучили официальные лица в США, в частности в Пентагоне. Дальше следуют свидетельские показания, данные представителями «Белых касок», чья правдивость в таких делах подвергается большому сомнению», — отметил профессор, напомнив, что волонтеров этой организации в прошлом уже уличали в подобных фабрикациях.

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По мнению основателя SWEDHR, эта ситуация возникала и ранее и ее главным мотивом является создание предлога для введения в Сирии бесполетной зоны. «Сирийское правительство обвиняют в использовании химического оружия для создания необходимости в политическом или даже военном действии против Сирии. Нужна причина, а здесь есть уже представленный ранее аргумент об использовании химического оружия», — отметил де Ноли.

По его словам, главным фактором является то, что сирийское правительство за последние полтора года успешно наступало на позиции боевиков и западные правительства поняли, что эти группировки не смогут противостоять властям. Ситуацию требовалось переломить, а для этого был нужен казус белли.

Ранее SWEDHR в журнале The Indicter заявила, что события в видеороликах «Белых касок» являются постановочными. Эксперты обратили внимание, что в одном из них видно, как «спасатель» вводит в сердце ребенка иглу шприца, но при этом не нажимает на поршень, то есть мальчику ничего в итоге не ввели. Эксперты считают, что пациент, если и не был уже мертв на момент съемок, мог погибнуть от самой процедуры инъекции.

На другом видео правозащитники обратили внимание, что трое детей, подвергшихся «спасательным процедурам», умерли, но выводы «Белых касок», что дети погибли в результате отравления газообразным хлором, были оспорены в медицинских заключениях независимых медиков. «Жертвы химатаки», как заключили эксперты, могли находиться под действием опиатов и, по всей вероятности, медленно умирали от их передозировки.