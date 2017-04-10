Ракетный удар США по Сирии назвали первым военным преступлением Трампа

Ракетный обстрел США аэродрома Шайрат в Сирии открыл список военных преступлений Дональда Трампа в должности президента. Об этом говорится в заявлении исполкома Международного союза комсомольских организаций (ВЛКСМ), опубликованном на сайте КПРФ в понедельник, 10 апреля.

«Мы убеждены, что именно внутриполитические ошибки и промахи президента США Трампа стали причиной столь резкого разворота на сирийском направлении, выразившегося в нарушении международного права и прямой агрессии против суверенного государства», — отмечается в сообщении.

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Коммунисты подчеркивают, что Вашингтон намеренно уничтожает возможность политического урегулирования конфликта в Арабской Республике. «Мы призываем все международное сообщество возвысить свой голос против очередного акта североамериканской империалистической агрессии и требуем полноценного международного расследования военных преступлений США в Сирии», — отмечают они.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар по сирийскому аэродрому Шайрат. Приказ о выпуске 59 крылатых ракет отдал американский президент Дональд Трамп. Обстрел был произведен после сообщений сирийской оппозиции о том, что лояльные лидеру республики Башару Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб.

После атаки американцев на авиабазу российская сторона приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Он был заключен между Вашингтоном и Москвой в октябре 2015 года.

В тот же день премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ракетные удары по сирийской авиабазе свидетельствуют о крайней зависимости администрации президента США от мнения вашингтонского истеблишмента.