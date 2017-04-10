Совфед призвал парламенты мира осудить действия США в Сирии

Совет Федерации разработал проект заявления, в котором призывает международное сообщество осудить действия США в Сирии. Первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» в понедельник, 10 апреля, оценил перспективы реакции на него со стороны государств.

«Реакции мгновенной не последует. (...) Мы обращаемся к парламентам всего мира и надеемся, что будем где-то услышаны. Где-то нас проигнорируют, но мы молчать не собираемся», — сказал он.

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В Совфеде, по словам Джабарова, надеются на конструктивный диалог между госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и главой МИД России Сергеем Лавровым (визит Тиллерсона в Москву намечен на 11-12 апреля — прим. «Ленты.ру»). «Мы надеемся, что он разъяснит позицию Соединенных Штатов по данному вопросу», — пояснил сенатор.

Ракетный удар США по сирийской авиабазе не должен остаться без жесткой оценки международного сообщества, говорится в проекте заявления Совфеда, которое приводит в понедельник РИА Новости. Глава международного комитета верхней палаты парламента Константин Косачев подчеркнул, что действия американской стороны следует расценивать «как акт агрессии против суверенного государства». Проект заявления сенаторы намерены принять 12 апреля.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар по сирийскому аэродрому Шайрат. Приказ о выпуске 59 крылатых ракет отдал американский президент Дональд Трамп. Обстрел был произведен после сообщений сирийской оппозиции о том, что лояльные Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб.

После атаки американцев на авиабазу российская сторона приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенный в октябре 2015 года между Вашингтоном и Москвой.