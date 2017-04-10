Песков отказался комментировать возможную встречу Путина с Тиллерсоном

В графике президента России Владимира Путина пока нет встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 10 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Никаких встреч мы не анонсировали», — напомнил Песков.

По его словам, если такое мероприятие появится в графике российского президента, то Кремль проинформирует об этом.

Планируется, что Тиллерсон посетит Россию 11-12 апреля. Он проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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«Единственная встреча [в ходе визита Тиллерсона в Москву], которая была официально подтверждена — с Лавровым», — сообщила пресс-секретарь американской дипмиссии Мария Олсон, передает РИА Новости.

Днем ранее издание New York Post со ссылкой на неназванные источники сообщило, что американский госсекретарь в ходе предстоящего визита в Москву выдвинет в адрес России обвинения. У американской стороны, как утверждается, есть доказательства того, что Москва якобы знает о применении подконтрольными режиму сирийского лидера Башара Асаду силами химического оружия.

Накануне глава МИД Великобритании Борис Джонсон отменил визит в Россию из-за «коренных изменений ситуации в Сирии». По его словам, он обсудил происходящее с Тиллерсоном.

Информация о газовой атаке появилась 4 апреля. Утверждалось, что самолеты сбросили на контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун химические боеприпасы, в результате чего погибли по меньшей мере 58 человек. Сирийская оппозиция и Запад обвинили в атаке правительственные войска. В Дамаске заявили, что армия не применяла химическое оружие на поле боя.