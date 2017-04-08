В Москве отреагировали на отмену визита главы британского МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление об отмене визита в Москву министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. Слова дипломата в субботу, 8 апреля, приводит «Интерфакс».

«Эта "отмена визита" последовала сразу после его "переноса". Причины британской стороной назвались разные. Такое впечатление, что наши западные коллеги живут в какой-то собственной реальности, в которой они сначала пытаются единолично строить коллективные планы, потом их также единолично изменять, придумывая абсурдные поводы», — заявила Захарова.

Она также добавила, что Россия всегда поддерживала выстраивание стабильных отношений, однако «стабильность и последовательность давно перестали быть визитной карточкой западной внешней политики».

Материалы по теме По грани допустимого Какими могут быть последствия американского удара по Сирии

Ранее 8 апреля на сайте внешнеполитического ведомства Соединенного королевства было опубликовано сообщение, в котором говорится, что Джонсон не поедет 10 апреля в российскую столицу из-за «в корне изменившейся ситуации в Сирии». Министр подчеркивал, что для него приоритетными сейчас являются контакты с США и другими партнерами в преддверии встречи «Большой семерки».

Он также выразил сожаление, что Москва продолжает оказывать поддержку режиму сирийского лидера Башара Асада «даже после применения химоружия в отношении мирных жителей» (в Дамаске данные обвинения отвергают).

В начале марта Форин-офис анонсировал визит Джонсона в Москву в конце месяца. Однако позднее британские СМИ сообщили о его переносе из-за желания главы МИД участвовать во встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, которая была перенесена с 5-6 апреля на 31 марта из-за занятости главы Госдепа Рекса Тиллерсона.

27 марта, комментируя эту информацию, Захарова заявила, что Великобритания продемонстрировала «ноу-хау в дипломатии». «Какие же они интересные: о визите в Москве никто не объявлял, а отменить не забыли», — отмечала она. Позднее в тот же день министры иностранных дел России и Великобритании провели телефонную беседу по инициативе британской стороны. Подробности разговора не раскрывались.