Россия созвала консультации Совбеза ООН в связи с ситуацией в Идлибе

Россия созвала консультации Совета Безопасности ООН для обсуждения проекта резолюции по ситуации в сирийском Идлибе. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь российского постпредства Федор Стржижовский.

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По его словам, консультации состоятся в 18:30 (01:30 по московскому времени в пятницу, 7 апреля).

Ситуация вокруг Сирии обострилась после того, как 4 апреля было опубликовано сообщение, что неопознанные самолеты сбросили на контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун химические боеприпасы. Погибли по меньшей мере 58 человек, пострадали около 200. Указывалось, что у пострадавших идет слюна — это признак отравления химическими веществами.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химическую атаку в Сирии на сирийского лидера Башара Асада. В свою очередь, госсекретарь Рекс Тиллерсон подчеркнул, что те, кто «защищает и поддерживает Асада, включая Россию и Иран», не должны иметь иллюзий относительно него и его намерений.

В четверг, 6 апреля, СМИ сообщили об обсуждении властями США варианта военного вмешательства против Дамаска.