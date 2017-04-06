Мир
 

Тиллерсон запланировал в Москве обсудить возможность сотрудничества по Сирии

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Рекс Тиллерсон
Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон намерен в ходе визита в Москву 11-12 апреля обсудить возможное углубление сотрудничества с Россией по Сирии. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента.

Ему задали вопрос, будет ли обсуждаться в Москве сотрудничество США и России по Сирии с учетом недавней предполагаемой химической атаки в Идлибе, ответственность за которую в Вашингтоне возложили на сирийского президента Башара Асада.

Представитель ведомства отметил, что этот инцидент является «огромной проблемой в последние пару дней». «Мы рассматриваем возможности сотрудничать с русскими, но никаких решений еще не принято на данный момент к тому, чтобы больше сотрудничать», — сказал он.

«Если Россия сделает выбор в пользу того, чтобы не рассматривать это, уверены, это будет иметь большое значение для наших соображений», — добавил представитель. «Недавний инцидент в Сирии будет иметь влияние на отношения. И то, как отреагирует Россия на происходящее, отразится на нашей позиции», — заявил он.

При этом Тиллерсон не будет обсуждать возможную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку для нее нужно подготовить почву. «Встреча в Москве в целом касается двусторонних отношений и перспектив их улучшения», — пояснил он.

Также госсекретарь обсудит в ходе визита в Москву теракт в Санкт-Петербурге, контроль над вооружениями, борьбу с исламским терроризмом, КНДР и Афганистан.

4 апреля сообщалось, что неопознанные самолеты сбросили на контролируемый сирийской оппозицией город Хан-Шейхун химические боеприпасы. В результате погибли по меньшей мере 58 человек, пострадали около 200. Указывалось, что у пострадавших идет слюна — это признак отравления химическими веществами.

Трамп возложил ответственность за химическую атаку в Сирии на Асада. В свою очередь, Тиллерсон подчеркнул, что те, кто «защищает и поддерживает Асада, включая Россию и Иран», не должны иметь иллюзий относительно него и его намерений.

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