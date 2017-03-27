Лавров обсудил с главой МИД Британии его визит в Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил со своим британским коллегой Борисом Джонсоном подготовку его визита в Москву. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
Как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, беседа состоялась по инициативе британской стороны. Других подробностей разговора не приводится.
Ранее 27 марта стало известно о переносе сроков визита Джонсона в российскую столицу в связи с изменениями в расписании встреч министров иностранных дел стран НАТО. В посольстве Великобритании в России в тоже время отметили, что глава Форин-офиса с нетерпением ждет возможности приехать в Москву.
Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление заявлением британской стороны. «Какие же они интересные: о визите в Москве никто не объявлял, а отменить не забыли. Какое-то ноу-хау в дипломатии», — пошутила она.
МИД Великобритании анонсировал визит Джонсона в Москву в начале марта, отметив, что он должен состояться «в ближайшие недели». Главными темами переговоров должны были стать ситуация в Сирии и на Украине, а также развитие двусторонних отношений. Официально дата поездки не сообщалась.
Переговоры глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО должны были состоятся в Брюсселе 5-6 апреля. Однако из-за плотного рабочего графика их не мог посетить госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Чтобы он смог принять участие во встрече, ее перенесли на 31 марта.