Лавров обсудил с главой МИД Британии его визит в Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил со своим британским коллегой Борисом Джонсоном подготовку его визита в Москву. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, беседа состоялась по инициативе британской стороны. Других подробностей разговора не приводится.

Ранее 27 марта стало известно о переносе сроков визита Джонсона в российскую столицу в связи с изменениями в расписании встреч министров иностранных дел стран НАТО. В посольстве Великобритании в России в тоже время отметили, что глава Форин-офиса с нетерпением ждет возможности приехать в Москву.

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Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление заявлением британской стороны. «Какие же они интересные: о визите в Москве никто не объявлял, а отменить не забыли. Какое-то ноу-хау в дипломатии», — пошутила она.

МИД Великобритании анонсировал визит Джонсона в Москву в начале марта, отметив, что он должен состояться «в ближайшие недели». Главными темами переговоров должны были стать ситуация в Сирии и на Украине, а также развитие двусторонних отношений. Официально дата поездки не сообщалась.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО должны были состоятся в Брюсселе 5-6 апреля. Однако из-за плотного рабочего графика их не мог посетить госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Чтобы он смог принять участие во встрече, ее перенесли на 31 марта.