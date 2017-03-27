Глава британского МИД отменил визит в Москву

Визит главы британского МИД Бориса Джонсона в Москву отменен в связи с изменениями в расписании встреч министров иностранных дел стран НАТО. Об этом в понедельник, 27 марта, агентству РИА Новости сообщили в посольстве Великобритании в России.

В диппредставительстве отметили, что Джонсон с нетерпением ждет возможности совершить визит в российскую столицу.

Форин-офис в начале марта анонсировал визит главы британского внешнеполитического ведомства в Москву, отметив, что он должен состояться «в ближайшие недели».