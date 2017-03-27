Захарова назвала сообщение об отмене визита Джонсона «ноу-хау в дипломатии»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщение об отмене визита в Москву главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона «ноу-хау в дипломатии». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Планировалось, что переговоры глав внешнеполитических ведомств стран альянса состоятся 5-6 апреля в Брюсселе. Однако из-за плотного рабочего графика ее должен был пропустить госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Чтобы он смог принять участие во встрече, ее перенесли на 31 марта.

МИД Великобритании объявил о визите Джонсона в Москву в начале марта, отметив, что он должен состояться «в ближайшие недели». Главными темами переговоров должны были стать ситуация в Сирии и на Украине, а также развитие двусторонних отношений.