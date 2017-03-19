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Глава британского МИД собрался убедить Вашингтон быть жестче с Россией

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Борис Джонсон
Борис Джонсон

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе посетит США. Одной из тем разговора с американскими властями станет его предстоящий визит в Россию. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщает The Sunday Times. Выдержки из статьи приводит РИА Новости.

Отмечается, что в поездке в Вашингтон, которая начнется во вторник, 21 марта, Джонсон намерен убедить США занять более жесткую позицию в общении с Москвой.

Также Джонсон попытается наладить отношения с американскими политиками после недавних обвинений в адрес британской спецслужбы GCHQ (Government Communications Headquarters, Центр правительственной связи) специализирующейся на электронной разведке, в шпионаже.

Сообщается, что глава МИД Соединенного королевства 21 марта собирается встретиться с ближайшими соратниками президента США Дональда Трампа и конгрессменами-республиканцами.

Визит главы британского МИД в Москву запланирован на ближайшие недели. Главными темами переговоров станут ситуация в Сирии и на Украине, а также развитие двусторонних отношений.

10 января после переговоров с Трампом Джонсон заявил, что нужно отказаться от демонизации России и в отношениях с Москвой придерживаться стратегии «вовлечения и бдительности».

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