В Лондоне сообщили о предстоящем визите Бориса Джонсона в Москву

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон собирается приехать в Москву. Об этом сообщили в Форин-офисе, заявление внешнеполитического ведомства передает BBC News.

В ходе поездки в Москву Джонсон обсудит двусторонние отношения, а также ситуацию в Сирии и на Украине, где «между сторонами продолжают оставаться значительные разногласия». Подробности и детальная повестка визита будут опубликована позднее. Как уточнили в британском МИД, Джонсона пригласил в Россию министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Он едет не за перезагрузкой отношений. В ходе телефонных переговоров с Лавровым Джонсон четко дал понять, что ее не будет, пока Россия не поменяет свою позицию по вопросам типа Украины. Он просто скажет в лицо все то, что мы публично говорим в парламенте насчет российских действий. Быть может, визит выйдет непростым, но так надо», — цитирует издание заявления Форин-офиса.

10 января Джонсон после встречи с президентом США Дональдом Трампом призвал отказаться от демонизации России и в отношениях с Москвой придерживаться стратегии «вовлечения и бдительности».