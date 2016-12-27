Захарова посоветовала Борису Джонсону сменить вокабуляр

МИД России рекомендует главе британского внешнеполитического ведомства Борису Джонсону изменить риторику по сирийской тематике. Об этом во вторник, 27 декабря, заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Я прекрасно понимаю, что Борис Джонсон не является профессиональным дипломатом, но не до такой же степени», — сообщила она. Захарова добавила, что британский дипломат не понимает, что происходит в Сирии.

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«Не буду даже комментировать эти пассажи, которые, мне кажется, стали уже антикварными, о том, что [президент Сирии Башар] Асад должен уйти. Об этом, кстати говоря, продолжает говорить, если Борис Джонсон не знает, только самая оголтелая оппозиция, экстремисты и боевики. Его коллеги уже поменяли давно свой вокабуляр на эту тему», — заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова также прокомментировала заявление главы британского Форин-офиса о том, что представители ООН не могут попасть в восточный Алеппо. «В настоящий момент в городе находятся около 100 представителей ООН, из них 30 — в восточной части», — резюмировала дипломат.

Бывший мэр Лондона Борис Джонсон стал министром иностранных дел 13 июля 2016 года после того, как премьер-министр Дэвид Кэмерон ушел в отставку и консерваторы сформировали новый кабинет под председательством Терезы Мэй.