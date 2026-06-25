Россия и Индонезия захотели вместе развивать переработку минералов

Картасасмита: Россия может стать ключевым партнером Индонезии в переработке минералов

Россия и Индонезия планируют вместе развивать переработку критически важных минералов. Об этом заявил министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита в интервью РИА Новости и RT.

«Область, где Россия может внести ключевой вклад в усилия Индонезии, — это переработка критически важных минералов. Индонезия обладает многими сырьевыми ресурсами, такими как никель, кобальт, бокситы и олово. Мы хотим, чтобы эти сырьевые товары проходили переработку в Индонезии, чтобы добавленная стоимость оставалась в стране», — пояснил Агус Гумиванг Картасасмита.

Министр подчеркнул, что Россия обладает высокими компетенциями мирового уровня в технологиях и переработке металлов. Поэтому такое сотрудничество может стать не только одним из перспективных направлений промышленного партнерства, но и позволит Индонезии уйти от сырьевой экономической модели.

Картасасмита добавил, что Джакарта рассматривает развитие перерабатывающей промышленности как один из приоритетов стратегии «Золотая Индонезия-2045», в результате которой страна должна будет превратиться в одну из крупнейших экономик в мире.

Ранее индийские государственные компании задумались о покупке угольных компаний России.