Индия заинтересовалась покупкой угольных компаний России

Reuters: Индийские госкомпании задумались о покупке угольных компаний в России

Государственная индийская компания Steel Authority of India (SAIL) и NMDC задумались о приобретении российских угольных компаний, добывающих коксующийся уголь, который необходим для металлургии. Об этом со ссылкой на индийские источники сообщает Reuters.

По их данным, в прошлом месяце для предварительных переговоров с представителями промышленности и правительства в Россию направилась индийская делегация. Также в SAIL работает комиссия по изучению вопросов закупки сырья и активов.

В настоящее время более половины потребностей в коксующемся угле Индия закрывает за счет Австралии, а оставшуюся часть — за счет России и США. Ранее индийские госкомпании уже изучали возможности покупки предприятий в Австралии и Индонезии. Готовы ли российские власти и бизнес к таким сделкам, не уточняется.

Индия в последние годы остается вторым после Китая импортером российского угля, а в мае замминистра стали Индии Сандип Паундрик отмечал, что страна хочет нарастить поставки коксующегося угля из России в два-три раза. Впрочем, он тогда уточнял, что такое сотрудничество возможно, «если качество и цена будут подходящими».

Российская угольная отрасль находится в очень трудном положении из-за падения мировых цен, санкций и сложностей с логистикой. В апреле губернатор Кемеровской области, главного угледобывающего региона России, Илья Середюк назвал кризис в отрасли беспощадным, потому что друг на друга наложились крайне неблагоприятные факторы, и к тому же ситуация остается плохой третий год подряд.

По мнению замглавы Минэнерго Дмитрия Исламова, к концу 2026 года совокупный убыток российских угольных компаний превысит 500 миллиардов рублей, а спасти их может только слабый рубль и рост цен.