Власти России приготовились к резкому росту убытков в кризисной отрасли

Замглавы Минэнерго РФ Исламов предупредил о росте убытков угольщиков в 1,5 раза

Совокупный убыток российских угольных компаний к концу 2026 года взлетит в полтора раза по сравнению с 2025-м, превысив 500 миллиардов рублей. Об этом в интервью журналу «Эксперт» предупредил замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов.

Он признал, что наиболее вероятным остается сохранение текущей негативной конъюнктуры. К настоящему времени в «красной зоне» находятся 62 предприятия отрасли, 20 из которых уже остановили добычу, а остальные могут прекратить ее в любой момент.

Доля угледобывающих компаний выросла с 66,7 процента в январе-ноябре прошлого года до 74 процентов, чему поспособствовало снижение мировых цен и укрепление рубля. По данным Росстата, в первые 11 месяцев прошлого года (данные за весь год пока не обнародованы) угольные компании получили убытков на 334,9 миллиарда рублей.

Исламов напомнил, что правительство продолжает реализовывать меры поддержки угольных компаний. Они включают в себя адресные меры в отношении самых проблемных предприятий и отсрочку выплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов.

По мнению чиновника, выйти из кризиса угольная отрасль сможет только после повышения рентабельности экспорта, а для этого стоимость топлива на мировом рынке должна вырасти, а рубль — ослабеть. Старший эксперт Института энергетики и финансов Александр Балюта полагает, что ситуация начнет исправляться не раньше 2027 года.

Ранее Андрей Панов, глава правительства Кузбасса, основного угольного региона страны, заявил, что 2025 год оказался для угольных компаний Кемеровской области крайне сложным, однако 2026-й будет еще хуже из-за того, что кризис угольной отрасли принял затяжной характер.

