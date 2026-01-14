Кризисной российской отрасли пообещали худшие времена

Глава правительства Кузбасса Панов предупредил о худших временах для угольщиков

Минувший год оказался для угольных компаний Кемеровской области исключительно сложным, однако 2026-й будет еще хуже из-за затяжного кризиса. Об этом в комментарии ТАСС рассказал председатель правительства Кузбасса Андрей Панов.

По его словам, в отрасли происходит «управляемое сжатие», а хуже всего приходится небольшим предприятиям, столкнувшимся с «идеальным штормом», то есть одновременным действием многих негативных факторов.

К середине января в регионе в красной зоне, то есть в наихудших условиях, находятся 32 угольных предприятия, работа на 19 из них приостановлена. За два последних года региональный бюджет недополучил 90 миллиардов рублей от угольной отрасли, в 2026-м ожидается снижение доходной части почти на 40 миллиардов рублей.

Отдельно Панов пожаловался на сложности выстраивания взаимоотношений с РЖД в вопросе вывоза угля из региона. Речь идет о сложностях с вывозом топлива на Дальний Восток для дальнейшего экспорта, поскольку это самое выгодное направление.

На начало года в угольной отрасли Кузбасса заняты более 110 тысяч человек, они работают на 150 предприятиях, где добывается почти половина российского угля. Три четверти угольных компаний региона фиксируют убытки по итогам года. На этом фоне федеральные власти оказывают точечную и отраслевую поддержку.

В частности, угольщики получили отсрочку по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховым взносам до 28 февраля 2026 года. Тем не менее, полагает Панов, для решения проблем отрасли необходим рост потребления угля в мире, что приведет к росту спроса и цен на топливо.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) предположило, что мировое потребление угля достигло предела и в ближайшие пять лет будет медленно падать по мере роста популярности сжиженного природного газа и возобновляемых источников энергии. На этом фоне в минувшем году крупнейшие потребители угля — Индия и Китай — в 2025 году впервые за полвека одновременно сократили угольную электрогенерацию.